В центре Твери утром встали троллейбусы

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-31T09:54:10+03:00

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В центре Твери утром 31 января встали троллейбусы. Их движение было ограничено в обе стороны в районе Смоленского переулка и улицы Советской.

Связано это с повреждением проводов контактной сети. Около 08:30 троллейбус №2 ехал в сторону центра города. И на пересечении с улицей Вагжанова его токоприёмники застряли в проводах.

На месте происшествия уже работают специалисты. Им пришлось полностью остановить движение троллейбусов. Весь городской электротранспорт собирается «паровозиком» в центре. Очевидцы сообщили, что стоит минимум семь троллейбусов подряд. Поэтому автомобилистам стоит быть бдительными и не занимать крайне правые полосы, чтобы не попасть в пробки.

Ремонтные бригады уже на местеФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Троллейбусы стоят без движенияФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU