В центре Твери утром встали троллейбусы
В центре Твери утром 31 января встали троллейбусы. Их движение было ограничено в обе стороны в районе Смоленского переулка и улицы Советской.
Связано это с повреждением проводов контактной сети. Около 08:30 троллейбус №2 ехал в сторону центра города. И на пересечении с улицей Вагжанова его токоприёмники застряли в проводах.
На месте происшествия уже работают специалисты. Им пришлось полностью остановить движение троллейбусов. Весь городской электротранспорт собирается «паровозиком» в центре. Очевидцы сообщили, что стоит минимум семь троллейбусов подряд. Поэтому автомобилистам стоит быть бдительными и не занимать крайне правые полосы, чтобы не попасть в пробки.
Ремонтные бригады уже на местеФото: Ирина ТАРАСОВА
Фото: Ирина ТАРАСОВА
Троллейбусы стоят без движенияФото: Ирина ТАРАСОВА
Фото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU