Две легковушки столкнулись ночью в центре Твери

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-31T09:20:55+03:00

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В Твери на Смоленском переулке столкнулись две иномарки.

Около 23:00 30 января водитель «Daewo Nexia» проезжал мимо дома №7. Он не правильно выбрал скорость для движения при неблагоприятных погодных условиях. В результате водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло при повороте. Легковушка врезалась в автомобиль «Hyundai Solaris», который ехал во встречном направлении.

На месте аварии проводились работы по деблокировке пострадавших. Травмы получили пассажирка и водитель «Daewo». Их госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU