Две легковушки столкнулись ночью в центре Твери
Есть пострадавшие
Машины сильно искорежило Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Islom Salamov
Изменить размер текста:
В Твери на Смоленском переулке столкнулись две иномарки.
Около 23:00 30 января водитель «Daewo Nexia» проезжал мимо дома №7. Он не правильно выбрал скорость для движения при неблагоприятных погодных условиях. В результате водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло при повороте. Легковушка врезалась в автомобиль «Hyundai Solaris», который ехал во встречном направлении.
На месте аварии проводились работы по деблокировке пострадавших. Травмы получили пассажирка и водитель «Daewo». Их госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU