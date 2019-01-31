Жителям Твери предлагают бесплатно пройти обучение на категорию «D» и поработать водителями автобусов

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-31T08:38:52+03:00

Платить за учебу будет предприятие, оно же дает водителям гарантию на работу Фото: Елена ВОРОБЬЕВА

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В Твери можно бесплатно выучиться на водительскую категорию «D». После обучения водители будут трудоустроены в муниципальное транспортное предприятие «ПАТП-1».

Обучение доступно только для тех водителей, которые ранее уже освоил категорию «В» или «С». Платить за учебу будет предприятие, оно же дает водителям гарантию на работу.

Водителям предприятие обещает зарплату от 30 тысяч рублей, оплачиваемый отпуск до 45 дней и полноценный социальный пакет.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону 8(930)160-98-77 (Наталья). Звонить следует с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU