2019-01-31T08:38:52+03:00
Общество

Жителям Твери предлагают бесплатно пройти обучение на категорию «D» и поработать водителями автобусов

Муниципальное предприятие набирает сотрудников
Виктория ЖУКОВА
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Платить за учебу будет предприятие, оно же дает водителям гарантию на работуПлатить за учебу будет предприятие, оно же дает водителям гарантию на работуФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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В Твери можно бесплатно выучиться на водительскую категорию «D». После обучения водители будут трудоустроены в муниципальное транспортное предприятие «ПАТП-1».

Обучение доступно только для тех водителей, которые ранее уже освоил категорию «В» или «С». Платить за учебу будет предприятие, оно же дает водителям гарантию на работу.

Водителям предприятие обещает зарплату от 30 тысяч рублей, оплачиваемый отпуск до 45 дней и полноценный социальный пакет.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону 8(930)160-98-77 (Наталья). Звонить следует с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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