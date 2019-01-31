2019-01-31T08:06:08+03:00
Общество

Более 400 поддельных денежных купюр было обнаружено в Тверской области в 2018 году

Свыше 300 из них – пятитысячные
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Чаще всего подделывают пятитысячные купюрыЧаще всего подделывают пятитысячные купюрыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Тверской области в 2018 году было обнаружено 404 фальшивые денежные банкноты. Большую их часть (308 штук) составляют купюры номиналом в 5 000 рублей. За ними следуют банкноты в 1 000 рублей - их изъято 92 штуки или 23%.

Поддельных банкнот номиналом 500 рублей было всего 4 штуки.

- Фальшивых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в Тверской области в банковском секторе нашего региона в прошлом году не выявлялось, - сообщили в Отделение по Тверской области ГУ Банка России по ЦФО.

Напоминаем, что каждая купюра содержит специальные защитные знаки. Часть из них можно каждый житель сможет самостоятельно. Например, водяные знаки, защитные нити и изображения, микроперфорацию, текстовые и цифровые элементы, обладающие повышенной рельефностью. С подробным описанием купюр можно ознакомиться на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты».

Также в Тверской области было найдено 10 фальшивых долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Служебная овчарка за считанные минуты привела полицейских к рецидивисту, который ограбил дом в Тверской области
Бывшая сотрудница налоговой службы Твери получила условный срок за взятки и покушение на мошенничество
"Ока" врезалась в "ГАЗель" на встречной полосе в Тверской области
Водитель японского внедорожника попала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
По факту падения наледи с крыши дома на 10-летнего мальчика в Твери возбуждено уголовное дело
Во время пожара в жилом доме в Тверской области погибла женщина, а мужчина получил ожоги
В центре Твери утром встали троллейбусы
Две легковушки столкнулись ночью в центре Твери
Раскрываемость убийств в Тверской области следователями СК составила 90,4%
Жителям Твери предлагают бесплатно пройти обучение на категорию «D» и поработать водителями автобусов
В Ботаническом саду Твери проходят зимние образовательные мастер-классы для детей и родителей
Следователи организовали проверку информации об опасности, подстерегающей учеников школы под Тверью
Ранее судимый житель Тверской области попался на краже
Лже-косметолог из Тверской области сделала женщине «инъекцию красоты» и деформировала ей веко
Ложные сообщения о заминировании получили 24 объекта в Твери
Предприниматель из Твери по поддельным документам получил налоговый вычет на сумму 2 млн рублей
В Тверской филармонии откроют мемориальную доску в честь Николая Сидельникова
Еще одну бешеную енотовидную собаку нашли в Тверской области
Кашинский краеведческий музей отметит 100-летие со дня открытия
2260 единиц техники будут задействованы во время весеннего половодья в Тверской области
Пенсионеров приглашают посетить занятия на свежем воздухе в парке Победы Твери
Маршрутка протаранила трактор в Твери
Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор попал в реанимацию
Условный срок получила женщина, которая избила двухлетнюю внучку в больнице Твери
В Тверской области водитель сбил на пешеходном переходе женщину
25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери