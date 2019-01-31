Более 400 поддельных денежных купюр было обнаружено в Тверской области в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-31T08:06:08+03:00

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В Тверской области в 2018 году было обнаружено 404 фальшивые денежные банкноты. Большую их часть (308 штук) составляют купюры номиналом в 5 000 рублей. За ними следуют банкноты в 1 000 рублей - их изъято 92 штуки или 23%.

Поддельных банкнот номиналом 500 рублей было всего 4 штуки.

- Фальшивых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в Тверской области в банковском секторе нашего региона в прошлом году не выявлялось, - сообщили в Отделение по Тверской области ГУ Банка России по ЦФО.

Напоминаем, что каждая купюра содержит специальные защитные знаки. Часть из них можно каждый житель сможет самостоятельно. Например, водяные знаки, защитные нити и изображения, микроперфорацию, текстовые и цифровые элементы, обладающие повышенной рельефностью. С подробным описанием купюр можно ознакомиться на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты».

Также в Тверской области было найдено 10 фальшивых долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU