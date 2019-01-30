Ранее судимый житель Тверской области попался на краже

СЕГОДНЯ 20:08 2019-01-30T20:08:59+03:00

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В Осташкове Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже. К силовикам с заявлением о пропаже имущества обратились представители одного из местных предприятий.

Во время разбирательств было установлено, что злоумышленник разбил окно и проникнув на территорию производства похитил бензоэлектроинструменты. Силовики обследовали помещения, собрали улики, после чего принялись искать подозреваемого. Через некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался безработный и ранее судимый 28-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU