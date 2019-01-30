2019-01-30T20:08:59+03:00
Происшествия

Ранее судимый житель Тверской области попался на краже

Мужчина уже был судим ранее
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениямПолицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Осташкове Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже. К силовикам с заявлением о пропаже имущества обратились представители одного из местных предприятий.

Во время разбирательств было установлено, что злоумышленник разбил окно и проникнув на территорию производства похитил бензоэлектроинструменты. Силовики обследовали помещения, собрали улики, после чего принялись искать подозреваемого. Через некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался безработный и ранее судимый 28-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лже-косметолог из Тверской области сделала женщине «инъекцию красоты» и деформировала ей веко
Ложные сообщения о заминировании получили 24 объекта в Твери
Предприниматель из Твери по поддельным документам получил налоговый вычет на сумму 2 млн рублей
В Тверской филармонии откроют мемориальную доску в честь Николая Сидельникова
Еще одну бешеную енотовидную собаку нашли в Тверской области
Кашинский краеведческий музей отметит 100-летие со дня открытия
2260 единиц техники будут задействованы во время весеннего половодья в Тверской области
Пенсионеров приглашают посетить занятия на свежем воздухе в парке Победы Твери
Маршрутка протаранила трактор в Твери
Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор попал в реанимацию
Условный срок получила женщина, которая избила двухлетнюю внучку в больнице Твери
В Тверской области водитель сбил на пешеходном переходе женщину
25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери