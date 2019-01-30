Лже-косметолог из Тверской области сделала женщине «инъекцию красоты» и деформировала ей веко
В Тверской области суд назначил наказанию косметологу, который причинил своей пациентки телесные повреждения.
Напомним, жительница Бежецка, не имея высшего медицинского образования и соответствующей лицензии, решила работать косметологом. Она арендовала помещение, в котором стала принимать пациентов. В частности, косметолог-самоучка делала инъекции ботокса.
В июне 2017 года к ней на прием пришла женщина, которой она ввела в область лица лекарственный препарат. После этого лицо пациентки деформировалось.
В пресс-службе Бежецкого городского суда сообщили, что «врача» признали виновной. Ей назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Также женщину обязали выплатить 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU