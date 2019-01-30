Предприниматель из Твери по поддельным документам получил налоговый вычет на сумму 2 млн рублей
В Твери полицейские обнаружили факт мошеннических действий, связанных с получением налогового вычета.
Было установлено, что директор фирмы по аренде нежилых помещений предоставил в налоговую службу поддельные документы для получения вычета по налогу на добавленную стоимость в сумме более 2 миллионов рублей.
Мужчина предоставил сведения о якобы выполненных работах по договору с другой организацией. Но фактических работ выполнено не было.
Полученные обманным путем деньги предприниматель успел потратить.
- Он совершил хищение денежных средств путем мошенничества, причинив федеральному бюджету ущерб на сумму более 2 миллионов рублей, что является крупным размером, - утончили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело. ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU