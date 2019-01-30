2019-01-30T18:09:59+03:00
Происшествия

Предприниматель из Твери по поддельным документам получил налоговый вычет на сумму 2 млн рублей

За это ему грозит до 10 лет колонии
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина предоставил ложные документыМужчина предоставил ложные документыФото: Иван МАКЕЕВ
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В Твери полицейские обнаружили факт мошеннических действий, связанных с получением налогового вычета.

Было установлено, что директор фирмы по аренде нежилых помещений предоставил в налоговую службу поддельные документы для получения вычета по налогу на добавленную стоимость в сумме более 2 миллионов рублей.

Мужчина предоставил сведения о якобы выполненных работах по договору с другой организацией. Но фактических работ выполнено не было.

Полученные обманным путем деньги предприниматель успел потратить.

- Он совершил хищение денежных средств путем мошенничества, причинив федеральному бюджету ущерб на сумму более 2 миллионов рублей, что является крупным размером, - утончили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело. ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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