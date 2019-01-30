2260 единиц техники будут задействованы во время весеннего половодья в Тверской области
Тверская область готовится к весеннему половодью. На заседании регионального правительства, которое 30 января провел губернатор Игорь Руденя, обсудили подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья.
В Тверской области существуют риски подтопления Андреаполя, Белого, Западной Двины, Нелидово, Осташкова, Торопца, поселков Жарковский, Максатиха и Пено, а также четырех садоводческих товариществах в Калининском районе.
Во время противопаводковых мероприятий на территории региона планируется задействовать силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области и других ведомств — всего почти 8,5 тысячи специалистов, 2260 единиц техники. В случае необходимости эвакуации людей подготовлено 12 пунктов временного размещения общей вместимостью до двух тысяч человек.
В областном правительстве сообщили, что мониторинг ситуации на водоёмах ведется в режиме он-лайн. Работают в Тверской области 19 гидрологических постов, 6 из которых уже в этом году будут оснащены современным автоматизированным оборудованим.
ИСТОЧНИК KP.RU