2019-01-30T16:16:57+03:00
Общество

2260 единиц техники будут задействованы во время весеннего половодья в Тверской области

В зоне риска несколько населённых пунктов
Виктория ЖУКОВА
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Заблаговременные профилактические и подготовительные мероприятия нужно начинать уже сейчас, чтобы обеспечить безопасность жителейЗаблаговременные профилактические и подготовительные мероприятия нужно начинать уже сейчас, чтобы обеспечить безопасность жителейФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Тверская область готовится к весеннему половодью. На заседании регионального правительства, которое 30 января провел губернатор Игорь Руденя, обсудили подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья.

В Тверской области существуют риски подтопления Андреаполя, Белого, Западной Двины, Нелидово, Осташкова, Торопца, поселков Жарковский, Максатиха и Пено, а также четырех садоводческих товариществах в Калининском районе.

Во время противопаводковых мероприятий на территории региона планируется задействовать силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области и других ведомств — всего почти 8,5 тысячи специалистов, 2260 единиц техники. В случае необходимости эвакуации людей подготовлено 12 пунктов временного размещения общей вместимостью до двух тысяч человек.

В областном правительстве сообщили, что мониторинг ситуации на водоёмах ведется в режиме он-лайн. Работают в Тверской области 19 гидрологических постов, 6 из которых уже в этом году будут оснащены современным автоматизированным оборудованим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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