2019-01-30T15:37:00+03:00
Здоровье

Пенсионеров приглашают посетить занятия на свежем воздухе в парке Победы Твери

Тренировки помогут укрепить здоровье и повысить выносливость
Виктория ЖУКОВА
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Первая тренировка состоится уже в ближайшие выходные, 2 февраляПервая тренировка состоится уже в ближайшие выходные, 2 февраляФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери в начале февраля в парке Победы начнутся зимние тренировки для пенсионеров. Занятия будут направлены на пропаганду здорового образа жизни и оказание помощи пенсионерам в укреплении здоровья, сохранении физической формы.

Первая тренировка состоится уже в ближайшие выходные, 2 февраля. Пожилые люди смогут на ней развить выносливость и укрепить кардиосистему.

Следующее занятие пройдет 9 февраля. Для участников подготовят тренировку, направленные на развитие мелкой моторики, периферийного зрения с элементами цветотерапии.

В администрации Твери сообщили, что если занятия вызовут положительный отклик у пенсионеров, то тренировки будут проходить периодически.

Чтобы стать участником занятий, необходимо заполнить анкету, позвонив по телефону 8 (910) 938-48-69, или непосредственно перед тренировкой.

Начало тренировок запланировано на 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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