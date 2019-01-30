Пенсионеров приглашают посетить занятия на свежем воздухе в парке Победы Твери
В Твери в начале февраля в парке Победы начнутся зимние тренировки для пенсионеров. Занятия будут направлены на пропаганду здорового образа жизни и оказание помощи пенсионерам в укреплении здоровья, сохранении физической формы.
Первая тренировка состоится уже в ближайшие выходные, 2 февраля. Пожилые люди смогут на ней развить выносливость и укрепить кардиосистему.
Следующее занятие пройдет 9 февраля. Для участников подготовят тренировку, направленные на развитие мелкой моторики, периферийного зрения с элементами цветотерапии.
В администрации Твери сообщили, что если занятия вызовут положительный отклик у пенсионеров, то тренировки будут проходить периодически.
Чтобы стать участником занятий, необходимо заполнить анкету, позвонив по телефону 8 (910) 938-48-69, или непосредственно перед тренировкой.
Начало тренировок запланировано на 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU