2019-01-30T15:02:52+03:00
Общество

Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор попал в реанимацию

Подробности уточняются
Ирина ТАРАСОВА
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Митрополит Тверской и Кашинский Виктор возглавлял епархию почти 30 лет. Фото: Тверская епархияМитрополит Тверской и Кашинский Виктор возглавлял епархию почти 30 лет. Фото: Тверская епархия
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30 января в Твери бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор (Олейник) попал в реанимацию.

Келейница храма сообщает, что в больнице ему стало плохо. Информацию подтверждает и пресс-секретарь Тверской епархии Сергий Дмитриев.

Подробности о состоянии 78-летнего Владыки Виктора пока не уточняются.

Напомним, он возглавлял Тверскую епархию более 25 лет. 14 июля глава митрополии сменился. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор был по своей просьбе отправлен на покой.

Так, в журнале № 47 (протоколе заседания - Ред.) на официальном сайте Московского Патриархата было записано, что теперь уже бывший глава Тверской митрополии подал прошение «о почислении его на покой» второй раз. До этого он просил в 2015 году, когда ему исполнилось 75 лет. На этот раз прошение было удовлетворено.

(Кстати, именно в тот юбилейный год "Комсомольской правде" удалось взять интервью у Владыки Виктора. Оно получилось интересным и в чем-то даже откровенным, ведь о многом он говорил впервые.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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