Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор попал в реанимацию
30 января в Твери бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор (Олейник) попал в реанимацию.
Келейница храма сообщает, что в больнице ему стало плохо. Информацию подтверждает и пресс-секретарь Тверской епархии Сергий Дмитриев.
Подробности о состоянии 78-летнего Владыки Виктора пока не уточняются.
Напомним, он возглавлял Тверскую епархию более 25 лет. 14 июля глава митрополии сменился. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор был по своей просьбе отправлен на покой.
Так, в журнале № 47 (протоколе заседания - Ред.) на официальном сайте Московского Патриархата было записано, что теперь уже бывший глава Тверской митрополии подал прошение «о почислении его на покой» второй раз. До этого он просил в 2015 году, когда ему исполнилось 75 лет. На этот раз прошение было удовлетворено.
(Кстати, именно в тот юбилейный год "Комсомольской правде" удалось взять интервью у Владыки Виктора. Оно получилось интересным и в чем-то даже откровенным, ведь о многом он говорил впервые.)
ИСТОЧНИК KP.RU