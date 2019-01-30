Условный срок получила женщина, которая избила двухлетнюю внучку в больнице Твери

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-30T18:20:26+03:00

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В Твери назначили наказание 52-летней женщине, которая избила свою двухлетнюю внучку. Произошел этот инцидент в сентябре прошлого года, когда бабушка с ребенка лежали в детской больнице.

Следствие установило, что женщина часто била девочку, хватала за волосы, трясла ее и с сильной швыряла. Также подсудимая накрывала лицо малышки подушкой, чтобы заглушить ее плач.

В пресс-службе Центрального районного суда сообщили, что у девочки диагностировали гематомы и ссадины. А это расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью.

Женщина расскаилась в содеянном и призналась, что у нее просто не выдержали нервы из-за тяжелой жизненной ситуации. В итоге ей назначили один год условного лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU