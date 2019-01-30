2019-01-30T13:46:09+03:00
Происшествия

25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери

Злоумышленника задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Оперативники задержали подозреваемого, а затем доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательстваОперативники задержали подозреваемого, а затем доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательстваФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Твери к полицейским обратился 33-летний мужчина. На него напал грабитель на Волоколамском проспекте. Злоумышленник открыто похитил у него сотовый телефон.

Потерпевший смог детально описать нападавшего. На его розыск оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули.

- Во время отработки близлежащей к месту происшествия территории, сотрудники полиции заметили молодого человека, по приметам подходящего под описание разыскиваемого. Оперативники задержали его, а затем доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, который ранее уже был судим. Его досмотрели в присутствии понятых и изъяли похищенный сотовый телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший митрополит Тверской и Кашинский Виктор в тяжелом состоянии в реанимации
Условный срок получила женщина, которая избила двухлетнюю внучку в больнице Твери
В Тверской области водитель сбил на пешеходном переходе женщину
Жителям Твери утром пришлось ждать маршрутки около часа
За ночь на полигоны вывезли 6000 кубометров снега из Твери
Следственные органы напали на след преступника, который рассылал ложные сообщения о минировании в Твери
Тверской автотранспортный союз опровергает информацию о повышении цены за проезд на городском маршруте №10
60-летний мужчина убил свою сожительницу во время бытовой ссоры в Тверской области
Росгвардейцы нашли двух пропавших мальчиков в Тверской области
В Твери продолжаются проверочные мероприятия в связи с сообщениями о минировании
В шесть школ Твери пришли письма с информацией о заминировании
Медики Тверского врачебно-физкультурного диспансера осмотрели в 2018 году почти 100 тысяч человек
Водитель КАМАЗа собрал тройной “паровозик” на трассе М-10 в Тверской области
СК Тверской области проверяет информацию о незаконном удержании людей в реабилитационном центре
Соревнования по джип-триалу и джип-спринту "Лебедушкино озеро" переезжают на новое место под Тверью
За мат в подъезде житель Твери заплатит штраф
За нерасчищенные крыши в Твери управляющие компании в 2018 году заплатили около 2 млн рублей
В Твери женщина получила травмы от упавшего с крыши снега
Более 7 470 домов было обследовано в рамках регионального жилищного надзора в Тверской области в 2018 году
30-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве мужчины, тело которого нашли год спустя в чужой могиле
Директора школы будут судить за взятку в Твери
На выставке «Фототехника XX века» жители Твери смогут заглянуть в камеру-обскуру и «сделать выстрел» из фоторужья
Тверская филармония приглашает на вальс