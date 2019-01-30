25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-30T13:46:09+03:00

Оперативники задержали подозреваемого, а затем доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Твери к полицейским обратился 33-летний мужчина. На него напал грабитель на Волоколамском проспекте. Злоумышленник открыто похитил у него сотовый телефон.

Потерпевший смог детально описать нападавшего. На его розыск оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули.

- Во время отработки близлежащей к месту происшествия территории, сотрудники полиции заметили молодого человека, по приметам подходящего под описание разыскиваемого. Оперативники задержали его, а затем доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, который ранее уже был судим. Его досмотрели в присутствии понятых и изъяли похищенный сотовый телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU