25-летний парень ограбил мужчину на Волоколамском проспекте в Твери
В Твери к полицейским обратился 33-летний мужчина. На него напал грабитель на Волоколамском проспекте. Злоумышленник открыто похитил у него сотовый телефон.
Потерпевший смог детально описать нападавшего. На его розыск оперативный дежурный ориентировал полицейские патрули.
- Во время отработки близлежащей к месту происшествия территории, сотрудники полиции заметили молодого человека, по приметам подходящего под описание разыскиваемого. Оперативники задержали его, а затем доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, который ранее уже был судим. Его досмотрели в присутствии понятых и изъяли похищенный сотовый телефон.
По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU