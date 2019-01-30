За ночь на полигоны вывезли 6000 кубометров снега из Твери
- Во время снегопада в первую очередь производилась обработка улично-дорожной сети противогололёдными компонентами. Для эффективного действия реагентов, необходимо по возможности выждать после обработки дорог определённое время (до трёх часов) и только после этого приступать к расчистке, - объясняют в городской администрации.
Поэтому механизированное подметание дорог активизировалось только утром.
В ночное время в уборке улично-дорожной сети, её обработке реагентами и вывозе снега было задействовано около 100 единиц снегоуборочной техники. На два действующих снежных полигона было вывезено порядка 6 000 кубометров снега.
ИСТОЧНИК KP.RU