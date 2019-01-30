За ночь на полигоны вывезли 6000 кубометров снега из Твери

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-30T13:04:41+03:00

Между обработкой дороги реагентом и уборкой снега должно пройти время - уверяют в администрации Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В ночное время в уборке улично-дорожной сети и её обработке было задействовано около 100 единиц техники

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- Во время снегопада в первую очередь производилась обработка улично-дорожной сети противогололёдными компонентами. Для эффективного действия реагентов, необходимо по возможности выждать после обработки дорог определённое время (до трёх часов) и только после этого приступать к расчистке, - объясняют в городской администрации.

Поэтому механизированное подметание дорог активизировалось только утром.

В ночное время в уборке улично-дорожной сети, её обработке реагентами и вывозе снега было задействовано около 100 единиц снегоуборочной техники. На два действующих снежных полигона было вывезено порядка 6 000 кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU