Тверской автотранспортный союз опровергает информацию о повышении цены за проезд на городском маршруте №10
В некоммерческом партнёрстве "Тверской автотранспортный союз" прокомментировали появившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о повышении стоимости проезда в "десятой" маршрутке («ул.Интернациональная – Химинститут») до 30 рублей.
- Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время, как и прежде, поездка в автобусе на 10 маршруте обойдется пассажиру в 25 рублей, - сообщает официальный сайт НП "ТАС".
Напомним, о повышении цен перевозчики сообщили в середине января. На сегодняшний момент несколько городских маршрутов подняли цены до 27 рублей, а некоторые и до 30 рублей за поездку.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»