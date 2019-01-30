Тверской автотранспортный союз опровергает информацию о повышении цены за проезд на городском маршруте №10

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-30T12:26:36+03:00

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В некоммерческом партнёрстве "Тверской автотранспортный союз" прокомментировали появившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о повышении стоимости проезда в "десятой" маршрутке («ул.Интернациональная – Химинститут») до 30 рублей.

- Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время, как и прежде, поездка в автобусе на 10 маршруте обойдется пассажиру в 25 рублей, - сообщает официальный сайт НП "ТАС".

Напомним, о повышении цен перевозчики сообщили в середине января. На сегодняшний момент несколько городских маршрутов подняли цены до 27 рублей, а некоторые и до 30 рублей за поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU