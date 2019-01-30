Росгвардейцы нашли двух пропавших мальчиков в Тверской области
Дети решили без спроса покататься на горке
Детей на улице заметили росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Твери и Тверской области
Изменить размер текста:
В Тверской области росгвардейцы нашли потерявшихся детей. К сотрудникам полиции обратился житель Бежецка. Он рассказал, что двое его сыновей 2010 и 2013 года рождения, не вернулись домой из магазина.
Информация о случившемся и приметы детей были незамедлительно переданы экипажам, которые патрулировали город.
Детей заметил сотрудники вневедомственной охраны на улице Красноармейско. Прапорщик полиции Денис Егерев и старшина полиции Тимофей Громов убедились, что мальчикам не требуется медицинская помощь и отвезли их родителям.
В пресс-службе ведомства сообщили, что дети без спроса отправились кататься на горке.
ИСТОЧНИК KP.RU