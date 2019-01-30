Медики Тверского врачебно-физкультурного диспансера осмотрели в 2018 году почти 100 тысяч человек
Врачи заботятся о здоровье юных спортсменов
Основной задачей медиков является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Тверского врачебно-физкультурного диспансера осмотрели в 2018 году 95 225 человек. Из них более 9 тысяч жителей прошли углубленное медицинское обследование. Также на территории Тверской области под контролем медиков было проведено 643 соревнования.
Основной задачей медиков является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, повышение работоспособности людей более старшего возраста.
В областном Минздраве сообщили, что в настоящее время на диспансерном учете в диспансере стоят почти 10 тысяч спортсменов их Тверской области. Из них более 90% - подростки.
ИСТОЧНИК KP.RU