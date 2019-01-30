2019-01-30T11:02:25+03:00
Здоровье

Медики Тверского врачебно-физкультурного диспансера осмотрели в 2018 году почти 100 тысяч человек

Врачи заботятся о здоровье юных спортсменов
Виктория ЖУКОВА
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Основной задачей медиков является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколенияОсновной задачей медиков является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Тверского врачебно-физкультурного диспансера осмотрели в 2018 году 95 225 человек. Из них более 9 тысяч жителей прошли углубленное медицинское обследование. Также на территории Тверской области под контролем медиков было проведено 643 соревнования.

Основной задачей медиков является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, повышение работоспособности людей более старшего возраста.

В областном Минздраве сообщили, что в настоящее время на диспансерном учете в диспансере стоят почти 10 тысяч спортсменов их Тверской области. Из них более 90% - подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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