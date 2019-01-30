СК Тверской области проверяет информацию о незаконном удержании людей в реабилитационном центре

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-30T09:43:24+03:00

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Сотрудники СУ СК РФ по Тверской области проверяют информацию о незаконном удержании людей в реабилитационном центре Конаково.

Силовикам поступило сообщение о том, что в учреждении силой удерживают жителей Твери, после чего СК начал доследственную проверку. Сотрудники федерального государственного органа уже побывали в реабилитационном центре, где осмотрели помещения, а так же занялись опросом пациентов, руководства, и выемкой документации.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников реабилитационного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU