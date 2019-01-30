За мат в подъезде житель Твери заплатит штраф

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-30T08:42:29+03:00

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В Твери Заволжский районный суд назначил наказание местного жителю за административное правонарушение.

27 января 2019 года в 21:50 мужчина стал громко ругаться матом. При этом находился он на лестничной площадке в подъезде дома на улице Горького. Грубые выражения не оценили жильцы дома и вызвали полиции.

Нецензурная брань считается нарушение общественного порядка. Поэтому с юридической точки зрения мужчина совершил мелкое хулиганство.

В пресс-службе суда сообщили, что хулигану назначили штраф в 1 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU