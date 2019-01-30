За мат в подъезде житель Твери заплатит штраф
Грубо выражаться он стал воскресным вечером
Оштрафовали мужчину всего на 1000 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:
В Твери Заволжский районный суд назначил наказание местного жителю за административное правонарушение.
27 января 2019 года в 21:50 мужчина стал громко ругаться матом. При этом находился он на лестничной площадке в подъезде дома на улице Горького. Грубые выражения не оценили жильцы дома и вызвали полиции.
Нецензурная брань считается нарушение общественного порядка. Поэтому с юридической точки зрения мужчина совершил мелкое хулиганство.
В пресс-службе суда сообщили, что хулигану назначили штраф в 1 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU