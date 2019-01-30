За нерасчищенные крыши в Твери управляющие компании в 2018 году заплатили около 2 млн рублей
В Твери рейды по выявлению наледи на крышах зданий проходят ежедневно.
Если опасные сосульки обнаружили первый раз – управляющая компания получает предписания о необходимости устранить нарушение. В среднем за неделю во всех районах выдается порядка 400-500 таких документов. После этого организации отчитываются о ликвидации наледи. Если же требования игнорируются – на нарушителя составляется протокол.
Только за январь в Твери было возбуждено 44 дела о несвоевременной или некачественной расчистки кровли от снега и наледи. В прошлом году таких дел всего было 196, нарушители заплатили более 1 800 тысяч рублей.
В администрации Твери сообщили, что с 1 января 2019 года сумма штрафа увеличилась и теперь составляет от 35 до 60 тысяч рублей.
За нерасчищенные крыши могут быть наказаны и жители, если в их собственности есть индивидуальные дома.
ИСТОЧНИК KP.RU