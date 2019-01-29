В Твери женщина получила травмы от упавшего с крыши снега

29 Янв. 22:57 2019-01-29T22:57:52+03:00

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Вечером во вторник 29 января в одну из городских больниц поступила 67-летняя женщина с травмами головы. Пострадавшая рассказала, что с крыши дома 18 по Тверскому проспекту на нее упала масса снега, причинившая телесные повреждения. Данная информация была немедленно сообщена в Московский межрайонный следственный отдел Следственного комитета РФ по Тверской области, сотрудники которого произвели осмотр места происшествия.

В результате доследственной проверки, начатой по данному факту, будут оценены действия работников управляющей компании, а также сотрудников администрации города. В ближайшее время следственные органы займутся изучением их деятельности, связанной с обеспечением безопасности жителей города, после чего состоится принятие решения о дальнейших действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU