2019-01-29T19:33:06+03:00
Общество

Более 7 470 домов было обследовано в рамках регионального жилищного надзора в Тверской области в 2018 году

Устранить удалось более 92% всех выявленных проблем
Виктория ЖУКОВА
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Жители направили более 10 тысяч обращенийЖители направили более 10 тысяч обращенийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Тверской области подведен итог работы региональной Госжилинспекции в 2018 году. За этот период специалисты обследовали 7 472 дома, более 9 млн квадратных метров, проведено около 8 тысяч проверок, направленных на решение конкретных проблем граждан.

Проверки проходили в рамках деятельности по региональному жилищному надзору и лицензионному контролю, а также после обращений жителей, которых поступило в ведомство более 10 тысяч.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что больше всего (31%) жителей интересовали вопросы ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория). Также популярностью пользовались общения по вопросам оплатой услуг ЖКХ (27%) и вопросы по качеству предоставления коммунальных услуг (18%)

Во время обследования жилищного фонда выявлено было 5 773 нарушения. По итогу выдано 1156 предписаний и составлено 1444 протокола об административных правонарушениях.

Устранить удалось более 92% всех выявленных проблем. А жителям было возвращено 6,2 млн рублей незаконно начисленных средств за жилищно-коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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