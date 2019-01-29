30-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве мужчины, тело которого нашли год спустя в чужой могиле

СЕГОДНЯ 18:39 2019-01-29T18:39:34+03:00

Следствие считает, что мужчина был убит из огнестрельного оружия

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Жителю Тверской области предъявили обвинение в убийстве мужчины, тело которого обнаружили в чужой могиле через год.

Напомним, в январе 2019 года правоохранительные органы Тверской области поступила информация о возможном убийстве, которое произошло год назад в Нелидовском районе. Следователям СК удалось найти свидетелей преступления, которые и указали на место возможного захоронения убитого.

Оперативники проверили полученную информацию и на территории кладбища в деревне Бор нашли закопанное тело 56-летнего мужчины. После этого было осмотрено место происшествия и получены доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению убийства 30-летнего местного жителя.

Следствие считает, что в январе прошло года мужчины поругались в частном доме в деревне Горки. Обвиняемый выстрел из охотничьего огнестрельного оружия в своего знакомого, а позже привез его тело на кладбище и закопал в могиле.

ИСТОЧНИК KP.RU