Директора школы будут судить за взятку в Твери
Мужчина обманом заключил контракт с подрядчиками
За «содействие» на счет директора перевели 160 тысяч рублейФото: Яна ЛИСИНА
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В Твери Пролетарский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора «Васильевская СОШ». Мужчину обвиняют в должностном преступлении.
По версии следствия, обвиняемый за крупную сумму денег заключил контракты между школой и двумя подрядными организациями на ремонт актового зала и лестничного пролета школы.
За «содействие» на счет директора перевели 160 тысяч рублей.
В пресс-службе Пролетарского районного суда сообщили, что открытое судебное заседание по данному уголовному делу пройдет 6 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU