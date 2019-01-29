2019-01-29T18:01:26+03:00
Происшествия

Директора школы будут судить за взятку в Твери

Мужчина обманом заключил контракт с подрядчиками
Виктория ЖУКОВА
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За «содействие» на счет директора перевели 160 тысяч рублейЗа «содействие» на счет директора перевели 160 тысяч рублейФото: Яна ЛИСИНА
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В Твери Пролетарский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора «Васильевская СОШ». Мужчину обвиняют в должностном преступлении.

По версии следствия, обвиняемый за крупную сумму денег заключил контракты между школой и двумя подрядными организациями на ремонт актового зала и лестничного пролета школы.

За «содействие» на счет директора перевели 160 тысяч рублей.

В пресс-службе Пролетарского районного суда сообщили, что открытое судебное заседание по данному уголовному делу пройдет 6 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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