На выставке «Фототехника XX века» жители Твери смогут заглянуть в камеру-обскуру и «сделать выстрел» из фоторужья

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-29T18:00:20+03:00

Адресована выставка тем, кому интересны фотографии и всё, что с ними связано

Также в программе фотопроекта мастер-классы, лекции и музыкальные вечера

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2 февраля в 14.00 в Детском музейном центре ТГОМ откроется выставка «Фототехника XX века».

В экспозиции будут представлены старые фотоаппараты и ретрофотооборудование из коллекции Школы фотомастерства известного тверского фотографа Павла Осадчика.

Адресована выставка тем, кому интересны фотографии и всё, что с ними связано, тем, у кого старые чёрно-белые фотографии из семейного альбома вызывают тёплые воспоминания о детстве и домашней фотолаборатории в ванной комнате, и тем, кто сегодня, чтобы сделать фотографию, просто достаёт из кармана смартфон.

На экскурсии посетители познакомятся с основными этапами истории и развития фотографии, узнают, как менялись фотоаппараты и материалы, и кому выпала честь совершить фотографическую революцию и сделать фотографию доступной каждому.

Выставка интерактивна. Многие экспонаты можно потрогать: заглянуть в камеру-обскуру, попробовать заправить плёнку в кассету самого популярного советского фотоаппарата, «сделать выстрел» из фоторужья.

В рамках работы выставки предлагаются бесплатные лекции по истории фотографии и мастер-классы Павла Осадчика:

9 февраля в 15.00 – «Открытие фотографии» (Жозеф Нисефор Ньепс, Луи Жак Мандэ Дагер, Генри Фокс Тальбот, Ипполит Байар).

16 февраля в 15.00 – «Первые русские фотографы» (Сергей Левицкий, Андрей Карелин, Максим Дмитриев, Сергей Прокудин-Горский) с просмотром документального фильма Л. Парфёнова «Цвет нации».

23 февраля в 15.00 – «Первые мастера фотографии» (Джулия Маргарет Камерон, Льюис Керролл, Роджер Фентон и др.).

Посетитель всех трёх лекций сможет принять участие в мастер-классе бесплатно.

16 и 23 марта в 11.00 мастер-класс «Тайны красной комнаты» (аналоговая печать чёрно-белых фотографий).

2 марта в 15.00 – музыкальный вечер «На фоне Пушкина снимается семейство…» при участии Тверского городского клуба авторской песни и музыкального класса педагога Светланы Анатольевны Тюриной.

Детский музейный центр ТГОМ

ул. Советская, д. 3А

Открытие 2 февраля в 14.00.

Продлится до 30 марта.

Каждый школьник, посетитель выставки, сможет получить инструкцию в картинках, как самому сделать «ящичный фотоаппарат».

ИСТОЧНИК KP.RU