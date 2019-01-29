2019-01-29T17:51:12+03:00
Звезды

Тверская филармония приглашает на вальс

А также на концертную программу «Вместе с клавесином»
Ирина ТАРАСОВА
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Тверская филармония приглашает на концерты. Фото:Тверская областная филармонияТверская филармония приглашает на концерты. Фото:Тверская областная филармония
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Тверская академическая филармония приглашает на мероприятия, которые пройдут в ближайшие дни.

1 февраля 18.30 - Концертная программа «Его Величество Вальс».

Выступят Лауреаты международных конкурсов: Ирина Силиванова (фортепиано), Максим Пурыжинский (фортепиано).

В программе прозвучат: вальсы И. Штрауса, П. Чайковского, Ф. Шуберта, С. Прокофьева, И. Брамса, М. Регера, М. Равеля.

6 февраля в 18.30 - Концертная программа «Вместе с клавесином».

Выступит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», художественный руководитель и дирижёр Андрей Кружков. Солист – лауреат международных конкурсов Александр Томас (клавесин).

В программе: И.С. Бах. Концерт для клавира с оркестром ре-минор. К. Диттерсдорф. Концерт ля-мажор для клавесина с оркестром. Первое исполнение в Твери! Б. Мартину. Концерт для клавесина и маленького оркестра. Первое исполнение в Твери!

ИСТОЧНИК KP.RU

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