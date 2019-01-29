Туристских волонтёров готовят в Тверской области
К началу высокого туристического сезона 50 студентов Тверского колледжа сервиса и туризма, Тверского госуниверситета и сельскохозяйственной академии начали обучение на базе регионального Министерства туризма.
- Добровольцам предстоит работать на туристических событийных мероприятиях, выставках и форумах. Они будут консультировать туристов, приезжающих в Тверскую область, рассказывать о главных достопримечательностях, помогать с выбором маршрутов, раздавать путеводители, -сообщает правительство региона.
По окончании обучения студенты получат свидетельство «Туристский волонтёр Верхневолжья». Они будут знать специфику работы региональной туристической отрасли, научатся разбираться в туристических маршрутах и достопримечательностях региона, изучат основы гостеприимства.
ИСТОЧНИК KP.RU