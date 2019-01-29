Туристских волонтёров готовят в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-29T17:27:37+03:00

Волонтёрами станут студенты трёх образовательных учреждений, они будут учиться на базе регионального минтуризма Фото: Роман ЗЛОБИН

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К началу высокого туристического сезона 50 студентов Тверского колледжа сервиса и туризма, Тверского госуниверситета и сельскохозяйственной академии начали обучение на базе регионального Министерства туризма.

- Добровольцам предстоит работать на туристических событийных мероприятиях, выставках и форумах. Они будут консультировать туристов, приезжающих в Тверскую область, рассказывать о главных достопримечательностях, помогать с выбором маршрутов, раздавать путеводители, -сообщает правительство региона.

По окончании обучения студенты получат свидетельство «Туристский волонтёр Верхневолжья». Они будут знать специфику работы региональной туристической отрасли, научатся разбираться в туристических маршрутах и достопримечательностях региона, изучат основы гостеприимства.

ИСТОЧНИК KP.RU