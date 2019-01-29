Молодой мужчина организовал в Тверской области подпольный игровой клуб
В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр вне игровой зоны в Конаково. Деятельность организации была пресечена 24 января 2019 года.
По версии следствия, мужчина 1991 года рождения вместе со своими четырьмя знакомыми организовал проведение азартных игр. Собирались они в арендуемом помещении и использовали персональные компьютеры с выходом в Интернет. Во время проведения следственных действий из помещения было изъято 12 компьютеров и денежные средства.
- В настоящее время в отношении организатора незаконного игорного бизнеса и двух фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
В рамках уголовного дело продолжается комплекса следственных действий по установлению причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU