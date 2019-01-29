2019-01-29T17:02:28+03:00
Происшествия

Молодой мужчина организовал в Тверской области подпольный игровой клуб

Незаконные азартные игры пресекли сотрудники полиции и следователи СК
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Во время проведения следственных действий из помещения было изъято 12 компьютеров Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВо время проведения следственных действий из помещения было изъято 12 компьютеров Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр вне игровой зоны в Конаково. Деятельность организации была пресечена 24 января 2019 года.

По версии следствия, мужчина 1991 года рождения вместе со своими четырьмя знакомыми организовал проведение азартных игр. Собирались они в арендуемом помещении и использовали персональные компьютеры с выходом в Интернет. Во время проведения следственных действий из помещения было изъято 12 компьютеров и денежные средства.

- В настоящее время в отношении организатора незаконного игорного бизнеса и двух фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

В рамках уголовного дело продолжается комплекса следственных действий по установлению причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 7 470 домов было обследовано в рамках регионального жилищного надзора в Тверской области в 2018 году
30-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве мужчины, тело которого нашли год спустя в чужой могиле
Директора школы будут судить за взятку в Твери
На выставке «Фототехника XX века» жители Твери смогут заглянуть в камеру-обскуру и «сделать выстрел» из фоторужья
Тверская филармония приглашает на вальс
Туристских волонтёров готовят в Тверской области
Баню, принадлежащую жительнице Москвы, обокрали в Тверской области
В Тверской области сторожа бесплатно работали кочегарами
Автопробег к 30-летию вывода войск из Афганистана стартует в Твери уже на этой неделе
Бывшие руководители "Тверской генерации" были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве
Мужчина вырастил накросодержащие растение на своем участке в Тверской области
Росгварцейцы задержали вора с поличным в частном доме в Тверской области
Гололед ожидается в Тверской области
Суд обязал установить глухой забор вокруг сибиреязвенных скотомогильков в Тверской области
Врачи Тверского онкодиспансера по скайпу ответят на вопросы об онкологии
Подозреваемый в краже задержан в Тверской области
Молодой водитель пошел на рискованный обгон и спровоцировал аварию в Тверской области
Андрей Белявский занял должность исполняющего обязанности главы Жарковского района Тверской области
82-летняя жительница Твери упала в автобусе при резком торможении
Более 100 авторских кукол можно увидеть на выставке в Твери
Пассажир пострадал в столкновении двух маршруток в Твери
Глава поселения в Тверской области брал деньги за места на кладбище
64-летняя женщина не справилась с управлением снегохода и перевернулась в Тверской области
Днем загорелась квартира на улице Хромова в Твери