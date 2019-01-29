Баню, принадлежащую жительнице Москвы, обокрали в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-29T17:01:19+03:00

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К полицейским Конаковского района с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница Москвы.

Женщина рассказала, что в принадлежащую ей баню проник неизвестный, выломав оконную раму. Злоумышленник вынес из бани вещей на сумму более 50 000 рублей.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 46 – летний житель Конаковского района, - сообщает пресс-служба Управления МВД региона.

Злоумышленника задержали. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU