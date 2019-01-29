2019-01-29T16:59:35+03:00
Общество

В Тверской области сторожа бесплатно работали кочегарами

Их руководителям придется выплатить штрафы
Альберт БОЙКОВ
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Директор компании "пошевелился" только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВДиректор компании "пошевелился" только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Сотрудники прокуратуры Тверской области нашли нарушения в деятельности АО «Молоковское ДРСУ». Во время проверки выяснилось, что три сторожа выполняют еще и функцию кочегаров.

При это трудовые договоры с ними заключены не были, и трудились они бесплатно. Генеральному директору вынесли представление, по результатам которого с работниками предприятия заключили соглашения, предусматривающие оплату дополнительно выполняемой работы.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Нарушителям придется выплатить штрафы в размере 30 тысяч и 1 тысячи рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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