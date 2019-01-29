2019-01-29T16:35:35+03:00
Общество

Автопробег к 30-летию вывода войск из Афганистана стартует в Твери уже на этой неделе

Памятная дата будет отмечаться 15 февраля 2019 года
Виктория ЖУКОВА
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Автопробег начнется в пятницу, 1 февраляАвтопробег начнется в пятницу, 1 февраляФото: Артём КАБАНКОВ
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В Тверской области запанирован ряд мероприятий, посвященных 30-летию вывода войск из Афганистана. Центральным событием станет автопробег по городам региона. Участвовать в нем будут ветераны боевых действий в горячих точках. Организацию столь масштабного мероприятия взяли на себя региональные общественные организации при поддержке правительства Тверской области.

Автопробег начнется в пятницу, 1 февраля. Стартуют участники в 07:15 от памятника воинам-интернационалистам на площади Победы. После этого колонна автомобилей поедет по запланированному маршруту. В него входят Конаково, Кимры, Калязин, Кашин, Кесова Гора, Бежецк, Красный Холм, Максатиха, Вышний Волочек, Торжок и другие муниципальные образования. В каждом городе пройдут торжественные митинги, встречи с ветеранами боевых действий из разных муниципалитетов, концерты и показы фильмов.

В Афганистане воевали более 3600 уроженцев Тверской области и 112 из них не вернулись домой.

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