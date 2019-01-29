Бывшие руководители "Тверской генерации" были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-29T16:00:35+03:00

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Заволжский районный суд Твери 29 января приступил к оглашению приговора по уголовному делу в отношении экс-руководителей компании «Тверская генерация». Яна Горелова и Сергея Горохова признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Также сегодня обвиняемые выступали с последним словом.

При этом меру наказания им еще не назначили. Приговор будет зачитываться несколько дней.

Напомним, что также Горелова и Горохова обвиняли в оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности. По их вине был практически сорван Отопительный сезон 2015-2016 годов, без отопления два года назад в Заволжском районе остались 76 домов. Позже эксперты установили, что износ коммуникаций в те года составлял 85%.