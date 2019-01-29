2019-01-29T16:00:35+03:00
Происшествия

Бывшие руководители "Тверской генерации" были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве

На оглашение приговора уйдет несколько дней
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ян Горелов и Сергей ГороховЯн Горелов и Сергей ГороховФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Заволжский районный суд Твери 29 января приступил к оглашению приговора по уголовному делу в отношении экс-руководителей компании «Тверская генерация». Яна Горелова и Сергея Горохова признали виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Также сегодня обвиняемые выступали с последним словом.

При этом меру наказания им еще не назначили. Приговор будет зачитываться несколько дней.

Напомним, что также Горелова и Горохова обвиняли в оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности. По их вине был практически сорван Отопительный сезон 2015-2016 годов, без отопления два года назад в Заволжском районе остались 76 домов. Позже эксперты установили, что износ коммуникаций в те года составлял 85%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автопробег к 30-летию вывода войск из Афганистана стартует в Твери уже на этой неделе
Мужчина вырастил накросодержащие растение на своем участке в Тверской области
Росгварцейцы задержали вора с поличным в частном доме в Тверской области
Гололед ожидается в Тверской области
Суд обязал установить глухой забор вокруг сибиреязвенных скотомогильков в Тверской области
Врачи Тверского онкодиспансера по скайпу ответят на вопросы об онкологии
Подозреваемый в краже задержан в Тверской области
Молодой водитель пошел на рискованный обгон и спровоцировал аварию в Тверской области
Андрей Белявский занял должность исполняющего обязанности главы Жарковского района Тверской области
82-летняя жительница Твери упала в автобусе при резком торможении
Более 100 авторских кукол можно увидеть на выставке в Твери
Пассажир пострадал в столкновении двух маршруток в Твери
Глава поселения в Тверской области брал деньги за места на кладбище
64-летняя женщина не справилась с управлением снегохода и перевернулась в Тверской области
Днем загорелась квартира на улице Хромова в Твери