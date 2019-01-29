Мужчина вырастил накросодержащие растение на своем участке в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-29T15:29:21+03:00

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В Тверской области прокуратура Кашинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который хранил дома запрещенное растение.

Урожай конопли он собрал на своем приусадебном участке в августе прошлого года. Растения он высушил и хранил для личного потребления. Всего у него было изъято более 11 грамм вещества.

В областной прокуратуре сообщили, что суд исследовал все доказательства по делу и признал мужчину виновным. Назначено ему было наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Но приговор в законную силу еще не вступил.