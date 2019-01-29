2019-01-29T14:53:50+03:00
Происшествия

Росгварцейцы задержали вора с поличным в частном доме в Тверской области

В доме сработала сигнализация
Виктория ЖУКОВА
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вызов с сигнализации поступил росгвардейцамвызов с сигнализации поступил росгвардейцамФото: Олег ЗОЛОТО
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В Осташкове Тверской области на пульт дежурного сотрудника отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что в частном доме на улице Октябрьская сработала тревожная сигнализация.

Росгваргейцы оперативно приехали на место происшествия и осмотрели территорию. Они нашли следы проникновения в дом и хозяйственные постройки, а позже обнаружили и самого злоумышленника.

В пресс-службе ведомства сообщили, что задержанному 49 лет и он местный житель. Мужчина планировал похитить бензопилу, лодочный мотор, топливный бак и продукты питания. Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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