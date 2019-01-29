Гололед ожидается в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-29T14:50:09+03:00

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В Тверской области будет скользко. О неблагоприятных метеорологических явлениях жителей региона информирует Главное управление МЧС России по Тверской области.

Также синоптики прогнозируют, что сегодня, 29 января, в ночь на 30 января и днем в среду ожидаются гололедные явления.

В связи с этим водителям следует удвоить бдительность, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию при движении. Пешеходам тоже следует быть предельно внимательными и аккуратными - в травматологические пункты каждый день обращаются всё новые пациенты, пострадавшие на скользких тротуарах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует позвонить в службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).