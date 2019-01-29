2019-01-29T13:41:42+03:00
Общество

Суд обязал установить глухой забор вокруг сибиреязвенных скотомогильков в Тверской области

Опасные территории обнаружили в Конаковском районе
Виктория ЖУКОВА
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В Тверском областном суде судебная коллегия по административным делам поддержала решение Центрального районного судаВ Тверском областном суде судебная коллегия по административным делам поддержала решение Центрального районного судаФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Тверском областном суде судебная коллегия по административным делам поддержала решение Центрального районного суда, согласно которому правительство Тверской области и региональное Министерство сельского хозяйства обязаны обустроить семь сибиреязвенных скотомогильков. Работы должны быть начаты в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу.

В пресс-службе Тверского областного суда напомнили, что на территории Конаковского района находятся сибиреязвенных захоронений. При этом опасные территории не обустроены по действующим нормам.

Власти должны установить вокруг ямы глухой забор высотой не менее двух метров с въездными воротами.

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