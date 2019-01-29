Врачи Тверского онкодиспансера по скайпу ответят на вопросы об онкологии

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-29T13:19:46+03:00

Прямая линия будет проводиться в Skype, как в режиме онлайн, так и в чате Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Как сообщает региональный минздрав, 1 февраля 2019 года с 10:00 до 13:00 состоится прямая трансляция «Что мы хотим знать об онкологии…». Она будет проводиться для всех желающих в Skype, как в режиме онлайн, так и в чате (аккаунт Skype onkotver-quest-stat@yandex.ru).

Отвечать на вопосы будут исполняющая обязанности главного врача Тверского онкологического диспансера Оксана Андреева Комарова, а также исполняющие обязанности ее заместителей: Инна Кирилловна Румянцева и Виктор Николаевич Блохин.

Прямая линия организована в рамках мероприятий Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями. Он отмечается 4 февраля.