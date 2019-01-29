Подозреваемый в краже задержан в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-29T13:00:36+03:00

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В Осташкове Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже. В местное отделение полиции с заявлением о пропаже личных вещей обратился 47-летний местный житель. Мужчина сообщил, что его гаража украли электроинструментов на 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления силовики выяснили, что злоумышленник сломал замок, после чего проник внутрь и украл чужое имущество. Тут же силовики опросили возможных свидетелей, собрали улики, после чего принялись искать злоумышленника.

Спустя некоторое время был задержан и подозреваемый. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 31 – летний житель Осташкова. Мужчина признался в содеянном и вернул похищенное имущество.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.