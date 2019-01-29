Молодой водитель пошел на рискованный обгон и спровоцировал аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-29T13:00:24+03:00

Водитель не убедился в безопасности и выехал на встречную полосу

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В Тверской области 23-летний водитель автомобиля «Шевролет Клан» решился на рискованный обгон. Он двигался в сторону трассы М-9 из Нелидово. Водитель выехал на встречную полосу, не убедившись, что дорога свободна на достаточном расстоянии. В результате автомобиль врезался в «Хендэ Солярис», за рулем которого ехал 39-летний мужчина.

Авария произошла 28 января в 16:10 на третьем километре по пути к Нелидово.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что телесные повреждения в аварии получил виновник. Ему на месте происшествия оказали всю необходимую медицинскую помощь.