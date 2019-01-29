Андрей Белявский занял должность исполняющего обязанности главы Жарковского района Тверской области
В Тверской области продолжаются кадровые перестановки. 29 января Собрание депутатов Жарковского района приняло решение о назначении Андрея Белявского на должность исполняющего обязанности главы района. До этого он занимал пост первого заместителя главы администрации муниципального образования.
Белявский родился 22 декабря 1973 года в поселке Жарковский. После окончания Санкт-Петербургской лесотехнической академии по специальности "Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса" вернулся на свою малую родину. Работать начинал экономистом Жарковского лесхоза. Позже достиг должности исполнительного директора "Жарковский ДОК".
После этого стал главный инженером МУП "Жарковские коммунальные системы". А недавно был назначен первым заместителем главы муниципалитета.
Предыдущий глава Жарковского района Алексей Ткачев сложил полномочия по собственному желанию.