82-летняя жительница Твери упала в автобусе при резком торможении

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-29T11:50:04+03:00

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В Твери пенсионерка пострадала в автобусе. Произошло это 28 января около 15:40 на улице Новоторжской.

Пассажирским автобусом ЛИАЗ 525635, который следовал по маршруту №31, управлял 49-летний мужчина. Водителю пришлось резко затормозить возле дома №12А. В этот момент в салоне не удержалась на ногах 82-летняя пассажирка. Пожилая женщина стояла в середине и упала.

В Госавтоинспекции по Тверской области уточнили, что на место происшествия приехала бригада «скорой». Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили домой.