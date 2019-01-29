Более 100 авторских кукол можно увидеть на выставке в Твери
Свои работы представит художник Лариса Полякова
Гости увидят «актёров» Тверского театра куколФото: Анна СЕМИНА
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В Твери сегодня, 29 января, состоится открытие персональной выставки авторской куклы известной тверской художницы Ларисы Поляковой «Когда деревья были большими…». Посмотреть экспозицию можно в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной 16 февраля 2019 года.
Мастер собрала порядка 100 своих работ. При этом выставка будет интересна как детям, так и взрослым.
Лариса Альбертовна долго работала художественным постановщиком в Тверском театре кукол. Она разрабатывала концепцию спектаклей, декорации, «среду» постановки. После этого художница создала свою собственную студию-мастерскую и стала делать своих «актёров» для сцены.