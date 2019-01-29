Пассажир пострадал в столкновении двух маршруток в Твери

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-29T10:45:39+03:00

Один из водителей переоценил свои навыки

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В понедельник, 28 января, в Твери на проспекте Чайковского в районе дома №44 произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя маршрутками. Авария случилась, когда на часах было около 11:10.

Полицейские выяснили, что 28-летний водитель автобуса "ПАЗ" курсирующего по маршруту №7 не смог выбраться безопасную дистанцию, и врезался в впереди идущий "ПАЗ" следовавший по маршруту №227.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу был доставлен пассажир второго транспортного средства. Врачи оказали потерпевшему помощь и отпустили домой.