Глава поселения в Тверской области брал деньги за места на кладбище

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-29T11:16:52+03:00

Ему был назначен штрафа в размере 60 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За это он заплатит крупный штраф

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В Тверской области глава Центрального сельского поселения в Кимрском районе превысил свои должностные полномочия. На судебном заседании было установлено, что чиновник обязывал жителей перечислять определенную сумму на расчетный счет муниципалитета для получения разрешения на захоронение на местном кладбище.

Часть поступивших денег он забирал себе. Своими действиями он причинил материальный ущерб родственникам умерших и дискредитировал органы местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным. Ему был назначен штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.