64-летняя женщина не справилась с управлением снегохода и перевернулась в Тверской области
Ее госпитализировали с серьёзными травмами
Управляла снегоходом 64-летняя женщина Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области 64-летняя женщина упала со снегохода. Произошло это вчера, 28 января около 15:35.
Женщина каталась на снегоходе марки «BEARCAT» на озере Селигер Осташковского района. Она выбрала скорость не соответствующую дорожным и метеорологическим условиям. В результате снегоход опрокинулся, а женщина упала.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водителя госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.
Напомним, в Тверской области продолжается профетическая операция «Снегоход». Инспекторы проверяют внедорожную мототехнику. С 5 января было выявлено 108 нарушений.