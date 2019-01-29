Днем загорелась квартира на улице Хромова в Твери

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-29T10:01:16+03:00

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В Твери днем 28 января вспыхнула квартира в Заволжском районе. Информация о пожаре в многоэтажке по улице Хромова поступила спасателям в 14:41.

Локализовать пожар удалось через 15 минут, а полностью потушить - в 15:58. С огнем на месте боролись отделения пожарно-спасательной части №№3 и 4, всего 12 человек и 4 единицы техники.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области уточнили, что огонь успел повредить отделку в комнате на площади 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Обошлось без пострадавших.