Светофоры не работают на одном из перекрестков на Санкт-Петербургском шоссе в Твери
В Твери на Санкт-Петербургском шоссе не работают светофоры, установленные по углам перекрестка с улицей Комарова. С утра 29 января были отключены все четыре светофорных объекта. Причины и время устранения неполадок пока неизвестно.
Поэтому водителям следует удвоить бдительность и обратить внимание на знаки приоритета. Также на перекрестке автовладельцы должны пропускать всех пешеходов, как только те вступили на «зебру».
На Санкт-Петербургском шоссе сторону Горбатого моста собирается пробка. Водители стоят, начиная от Перекопкого переулка.
Напомним, что еще на прошлой неделе этот участок был перекрыт для движения транспорта из-за ремонтных работ.