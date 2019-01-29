Светофоры не работают на одном из перекрестков на Санкт-Петербургском шоссе в Твери

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-29T09:42:02+03:00

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В Твери на Санкт-Петербургском шоссе не работают светофоры, установленные по углам перекрестка с улицей Комарова. С утра 29 января были отключены все четыре светофорных объекта. Причины и время устранения неполадок пока неизвестно.

Поэтому водителям следует удвоить бдительность и обратить внимание на знаки приоритета. Также на перекрестке автовладельцы должны пропускать всех пешеходов, как только те вступили на «зебру».

На Санкт-Петербургском шоссе сторону Горбатого моста собирается пробка. Водители стоят, начиная от Перекопкого переулка.

Напомним, что еще на прошлой неделе этот участок был перекрыт для движения транспорта из-за ремонтных работ.