2019-01-29T09:23:00+03:00
Общество

Более 10 дошкольных учреждений планируют построить в Тверской области

Объекты будут возводить в 2019-2021 годах
Виктория ЖУКОВА
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В настоящее время идет строительство двух детских садовВ настоящее время идет строительство двух детских садовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области в ближайшие три года построят более 10 дошкольных учреждений, а общее количество введенных мест составит около 1700. 28 января губернатор Игорь Руденя провел совещание, основной темой которого стало строительство учреждений образования в регионе.

В настоящее время идет строительство двух детских садов в поселках Калашниково Лихославльского района и Ривицкий Максатихинского района. Также новые учреждения планируется построить в Твери, Торопце, Старице, Лихославле, Торжке, Калининском районе.

Еще два объекта строятся в Твери. В микрорайоне «Юность» возводится школа- детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест. А в «Брусилово» скоро будет открыта новая школа на 1224 места.

Кроме того, рассматриваются вопросы проектирования школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» и строительства в областном центре еще одного общеобразовательного учреждения.

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