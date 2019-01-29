Более 10 дошкольных учреждений планируют построить в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-29T09:23:00+03:00

В настоящее время идет строительство двух детских садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тверской области в ближайшие три года построят более 10 дошкольных учреждений, а общее количество введенных мест составит около 1700. 28 января губернатор Игорь Руденя провел совещание, основной темой которого стало строительство учреждений образования в регионе.

В настоящее время идет строительство двух детских садов в поселках Калашниково Лихославльского района и Ривицкий Максатихинского района. Также новые учреждения планируется построить в Твери, Торопце, Старице, Лихославле, Торжке, Калининском районе.

Еще два объекта строятся в Твери. В микрорайоне «Юность» возводится школа- детский сад на 560 ученических и 80 дошкольных мест. А в «Брусилово» скоро будет открыта новая школа на 1224 места.

Кроме того, рассматриваются вопросы проектирования школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» и строительства в областном центре еще одного общеобразовательного учреждения.