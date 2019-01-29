Предприниматель из Твери получил условный срок за мошенничество с кредитными договорами

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-29T09:06:10+03:00

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В Твери индивидуальный предприниматель обманывал покупателей мебели и бытовой техники, похищая деньги у банков.

Он за денежное вознаграждение попросил своих знакомых оформить фиктивный кредитный договор на покупку товаров. Людям мужчина говорил, что сам проведет выплаты по договорам в полном объеме.

Таким образом, в период с 5 апреля 2014 по 3 июля 2015 года предприниматель похитил 1 642 750 рублей.

Центральный районный суд Твери назначил мужчине три года условного лишения свободы. Также были переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства гражданские иски от потерпевших.