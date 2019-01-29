За выходные в Твери потратили 1800 тонн песчано-соляной смеси

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-29T08:40:53+03:00

Из города вывезли более 15 тысяч кубометров снега

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В Твери за пару дней выпала треть месячной нормы осадков. В минувшие выходные снежный покров достигал до 45 сантиметров в высоту. Снег на улицах расчищали в круглосуточном режиме около 60 единиц спецтехники.

Чтобы оперативно вывозить из города снег, муниципальное предприятие заблаговременно заключило договоры с субподрядными организациями. Они предоставили еще 50 единиц техники. По итогу из Твери на полигоны вывезли порядка 15 тысяч кубометров снега.

В администрации Твери рассказали, что в первую очередь дорожные службы расчищали магистральные улицы. После этого техника занимается расчисткой улиц районного значения, а через частные сектора проехали грейдеры.

Городскими тротуарами занимаются «Чистики». А подходы к мостам, остановочные павильоны и пешеходные переходы дворники расчищают вручную.

Также дороги обрабатываются противогололедными материалами. В общей сложности в выходные было использовано 1800 тонн песчано-соляной смеси.