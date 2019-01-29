13-летний подросток катался без разрешения родителей на квадроцикле в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-29T08:11:40+03:00

В Госавтоинспекции напоминают родителям, что покупать своим несовершеннолетним детям транспортные средства, а тем более разрешать управлять ими, нельзя. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Тверской области днем 27 января автоинспекторы остановили для проверки квадроцикл ATV 125 без государственных регистрационных знаков. Оказалось, что управлял им 13-летний подросток. Катался он по дороге между населенными пунктами Красная Новь и Куркино.

В ОГИБДД России по Калининскому району сообщили, что квадроцикл принадлежит отцу юноши. Автоинспекторы вызвали родителей нарушителя. Мама рассказала, что сын взял квадроцикл у отца без разрешения. Теперь им грозит крупный штраф.

В Госавтоинспекции напоминают родителям, что покупать своим несовершеннолетним детям транспортные средства, а тем более разрешать управлять ими, нельзя. Также в Тверской области продолжается профилактическая операция «Снегоход».